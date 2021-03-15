В России планируют ввести «кешбэк для инвесторов»

Реализация указанных изменений позволит к 2024 г. заключить как минимум 1 тыс. СЗПК, накопить не меньше 8 трлн руб. инвестиций в эти проекты и создать от 70 тыс. новых рабочих мест, отметил один из источников РБК. При этом по итогам 2020 г., по данным Росстата, в стране было накоплено больше 20 трлн руб. инвестиций в основной капитал.