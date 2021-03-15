В России планируют ввести «кешбэк для инвесторов»
Правительство России и профильные министерства разрабатывают программу инвестиционного роста под названием «Новый инвестиционный цикл», сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к правительству. По их словам, ключевым предложением в данном случае станет внесение изменений в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — СЗПК 2.0.
В режиме СЗПК Министерство экономического развития разрабатывает две волны регуляторных изменений. Первая предполагает введение механизма налогового вычета для участников СЗПК, включая вычет по налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам. Вторая же предусматривает реализацию мотивационного механизма кешбэка для инвесторов СЗПК.
«В законодательство о СЗПК будут вноситься изменения, в частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк», — цитирует своего собеседника РБК.
По информации издания, в данном случае имеется в виду создание для инвесторов возможности использовать субсидии на компенсацию затрат в рамках СЗПК и получать налоговый вычет либо их комбинации.
«Планируется распространить кешбэк не только на инфраструктуру инвестпроекта, но и на общую инфраструктуру для нескольких проектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на внедренные НИОКР, на трудоустройство высвобождаемого персонала», — заявили в Минэкономразвития.
Реализация указанных изменений позволит к 2024 г. заключить как минимум 1 тыс. СЗПК, накопить не меньше 8 трлн руб. инвестиций в эти проекты и создать от 70 тыс. новых рабочих мест, отметил один из источников РБК. При этом по итогам 2020 г., по данным Росстата, в стране было накоплено больше 20 трлн руб. инвестиций в основной капитал.
Кроме того, по информации РБК, власти планируют создать условия для запуска инвестпроектов в российских регионах, в том числе ввести инвестиционную декларацию, свод инвестиционных правил и стандарт обеспечения инфраструктурой и трудовыми ресурсами. Вдобавок будет произведен реинжиниринг правил промышленного строительства.