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В Госдуме предложили установить единый оклад для молодых учителей

Ведомости

Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Елена Строкова направила письмо на имя заместителя председателя правительства России – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением ввести для учителей младше 35 лет единый федеральный оклад в размере 1,5-2 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

«Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие «молодой педагог», внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ», — приводит текст обращения RT.

Строкова разъяснила, что данная мера необходима, так как в разных регионах России размер МРОТ и зарплаты педагогов отличаются «в разы». Реализация выдвинутого предложения позволит повысить престиж данной профессии и позволит молодым учителям не уезжать из своих регионов, отметила депутат.

С начала 2021 г. размер федерального МРОТ в России составляет 12 792 руб. В то же время, по данным Росстата за первое полугодие 2020 г., средняя зарплата педагога организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в стране достигала 46 786 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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