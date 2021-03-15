В Госдуме предложили установить единый оклад для молодых учителей

С начала 2021 г. размер федерального МРОТ в России составляет 12 792 руб. В то же время, по данным Росстата за первое полугодие 2020 г., средняя зарплата педагога организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в стране достигала 46 786 руб.