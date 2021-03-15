В Госдуме предложили установить единый оклад для молодых учителей
Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР Елена Строкова направила письмо на имя заместителя председателя правительства России – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением ввести для учителей младше 35 лет единый федеральный оклад в размере 1,5-2 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
«Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие «молодой педагог», внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ», — приводит текст обращения RT.
Строкова разъяснила, что данная мера необходима, так как в разных регионах России размер МРОТ и зарплаты педагогов отличаются «в разы». Реализация выдвинутого предложения позволит повысить престиж данной профессии и позволит молодым учителям не уезжать из своих регионов, отметила депутат.
С начала 2021 г. размер федерального МРОТ в России составляет 12 792 руб. В то же время, по данным Росстата за первое полугодие 2020 г., средняя зарплата педагога организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности в стране достигала 46 786 руб.