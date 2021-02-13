Кравцов заявил о контролируемой ситуации с коронавирусом в школах
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в российских школах контролируемая, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».
«В целом ситуация, конечно, непростая, но контролируемая», — сказал он.
Кравцов также поблагодарил российских учителей, благодаря труду которых образовательный процесс не остановился и на удаленке.
В конце января заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина называла ситуацию с коронавирусом в школах стабильной.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости коронавирусом отменил дистанционное обучение для школьников старших классов, которые вышли на очные занятия 18 января. Вслед за столицей решение об отмене удаленки для школьников приняло и большинство регионов России. Позже Собянин подписал указ о возвращении к обычному режиму работы колледжей, учреждений дополнительного образования, спортивных школ и детских досуговых учреждений.