Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с декабря

Колебания курсов иностранных валют происходят на фоне роста цен на нефть. Она стала дорожать после решения стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле, за исключением России и Казахстана, которым разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. В то же время Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.