Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с декабря

Ведомости

Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 73 руб. впервые с 17 декабря 2020 г., свидетельствуют данные площадки.

К 14:08 мск курс доллара достиг отметки 72,96 руб., а на 14:10 курс его курс стабилизировался на отметке 72,98 (-0,35%). Курс евро упал по состоянию на 14:12 мск до 87,07 руб. (-0,63%). Индекс Мосбиржи на 14:27 мск составил 3 587, 13 (+1,35). РТС — 1 546, 35 (+1,77).

Баррель нефти марки Brent с поставкой в мае торгуется на отметке $69,15 на лондонской бирже ICE.

Ранее, 9 марта, курс евро впервые с осени 2020 г. упал ниже отметки 88 руб. Доллар тогда упал ниже 74 руб. второй раз с начала месяца.

Колебания курсов иностранных валют происходят на фоне роста цен на нефть. Она стала дорожать после решения стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле, за исключением России и Казахстана, которым разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. В то же время Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с начала осени

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных