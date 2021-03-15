Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с декабря
Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 73 руб. впервые с 17 декабря 2020 г., свидетельствуют данные площадки.
К 14:08 мск курс доллара достиг отметки 72,96 руб., а на 14:10 курс его курс стабилизировался на отметке 72,98 (-0,35%). Курс евро упал по состоянию на 14:12 мск до 87,07 руб. (-0,63%). Индекс Мосбиржи на 14:27 мск составил 3 587, 13 (+1,35). РТС — 1 546, 35 (+1,77).
Баррель нефти марки Brent с поставкой в мае торгуется на отметке $69,15 на лондонской бирже ICE.
Ранее, 9 марта, курс евро впервые с осени 2020 г. упал ниже отметки 88 руб. Доллар тогда упал ниже 74 руб. второй раз с начала месяца.
Колебания курсов иностранных валют происходят на фоне роста цен на нефть. Она стала дорожать после решения стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле, за исключением России и Казахстана, которым разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. В то же время Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.