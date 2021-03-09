Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с начала осени
Курс евро в ходе сегодняшних торгов впервые со 2 сентября прошлого года опустился ниже 88 руб., следует из данных Московской биржи. К 13:57 мск стоимость валюты составила 87,99 руб. При этом на открытии торгов показатель составлял 88,5 руб.
В то же время доллар упал ниже 74 руб. Ранее он преодолел эту отметку 2 марта, а до этого — 18 февраля. Сегодня его минимальная цена была на уровне 73,9 руб.
Рубль укрепляется вслед за подорожанием нефти. Так, цена майского фьючерса марки Brent впервые с начала января прошлого года преодолела $69 за баррель. Сегодня в 13:32 мск она достигла $69,32 за баррель. Растет и стоимость WTI. Ее апрельский фьючерс почти достиг отметки в $66 за баррель.
Нефть стала дорожать после решения стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле, за исключением России и Казахстана, которым разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. В то же время Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.
Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ опубликовал доклад, где говорится, что восстановление цен на нефть может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей. Среди других возможных причин в документе отмечаются развертывание программ вакцинации населения от коронавируса и «денежные стимулы в ключевых экономиках мира».