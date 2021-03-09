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Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с начала осени

Ведомости

Курс евро в ходе сегодняшних торгов впервые со 2 сентября прошлого года опустился ниже 88 руб., следует из данных Московской биржи. К 13:57 мск стоимость валюты составила 87,99 руб. При этом на открытии торгов показатель составлял 88,5 руб.

В то же время доллар упал ниже 74 руб. Ранее он преодолел эту отметку 2 марта, а до этого — 18 февраля. Сегодня его минимальная цена была на уровне 73,9 руб.

Рубль укрепляется вслед за подорожанием нефти. Так, цена майского фьючерса марки Brent впервые с начала января прошлого года преодолела $69 за баррель. Сегодня в 13:32 мск она достигла $69,32 за баррель. Растет и стоимость WTI. Ее апрельский фьючерс почти достиг отметки в $66 за баррель.

Нефть стала дорожать после решения стран ОПЕК+ сохранить без изменений уровень нефтедобычи в апреле, за исключением России и Казахстана, которым разрешили увеличить добычу на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно в связи с сохранением сезонных моделей потребления. В то же время Саудовская Аравия добровольно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК+ опубликовал доклад, где говорится, что восстановление цен на нефть может быть вызвано скорее возросшей активностью финансовых игроков, чем улучшением фундаментальных физических показателей. Среди других возможных причин в документе отмечаются развертывание программ вакцинации населения от коронавируса и «денежные стимулы в ключевых экономиках мира».

Ранее по теме: ОПЕК+ взяла передышку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных