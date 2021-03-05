ОПЕК+ взяла передышку

Страны – участницы ОПЕК+ не станут увеличивать добычу нефти в апреле 2021 г., сохранив текущие квоты, сообщил альянс по итогам заседания 4 марта. Вместе с тем Саудовская Аравия продлит на апрель добровольное ограничение добычи дополнительно на 1 млн барр./сутки.