ОПЕК+ взяла передышку

ОПЕК+ взяла передышкуСтраны картеля договорились не увеличивать добычу в апреле
Страны – участницы ОПЕК+ не станут увеличивать добычу нефти в апреле 2021 г., сохранив текущие квоты, сообщил альянс по итогам заседания 4 марта. Вместе с тем Саудовская Аравия продлит на апрель добровольное ограничение добычи дополнительно на 1 млн барр./сутки.
После объявления решения нефтяные котировки вечером в четверг выросли более чем на 5%. Так, цена эталонной нефти марки Brent превысила $67/барр.
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