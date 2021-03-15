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Экономисты констатировали завершение рецессии в России

Ведомости

Рецессия в российской экономике завершилась к началу текущего года, говорится в «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 г. формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 г.» — говорится в документе.

Эксперты пояснили, что «барометром кризиса» являются инвестиции. В 2020 г. их спад на фоне пандемии коронавируса составил лишь 1,4%, что свидетельствует о готовности российской экономики противостоять кризисам. Это подтверждается ростом инвестиций и ВВП в двух последних кварталах прошлого года.

Эксперты ВШЭ отметили, что Россия переносит спровоцированный коронавирусом кризис менее болезненно, чем другие страны. При этом ранее, до пандемии, в стране наблюдалось «существенное замедление инвестиционного процесса», что позволяет делать вывод о последующей реализации «эффекта низкой базы».

Также эксперты обратили внимание, что компании, занимающиеся производством товаров и услуг, которые востребованы в условиях самоизоляции и повышенной вероятности заражения, а также предприятия экспортных секторов в сфере АПК, наоборот, в прошлом году получили возможность для роста.

Ранее в ВШЭ сообщили, что Россия впервые прошла кризис лучше, чем остальные государства мира в целом. Падение ВВП в 2020 г. в стране было меньше, чем ожидалось — 3,1%. При этом спад глобальной экономики оценивается в 3,5%.

Ранее по теме: Россия справилась с кризисом лучше других стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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