Экономисты констатировали завершение рецессии в России

Ранее в ВШЭ сообщили, что Россия впервые прошла кризис лучше, чем остальные государства мира в целом. Падение ВВП в 2020 г. в стране было меньше, чем ожидалось — 3,1%. При этом спад глобальной экономики оценивается в 3,5%.