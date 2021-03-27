WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта
Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.
Как отмечает издание, работы по снятию с мели судна «значительно продвинулись» в пятницу.
«Мы можем заставить его сдвинуться с места раньше, чем изначально предполагалось», — рассказал источник.
23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. По его словам, это связано с тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет.