Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд

Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. По его словам, это связано с тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет.