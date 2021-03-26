Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд
Общие потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given могут составить порядка $230 млрд, говорится в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz.
«Суэцкий канал — это ворота при передвижении грузов между Европой и Азией, он принял более 19 тыс. судов в 2019 году, или 1,25 миллиарда тонн грузов. Это составляет около 13% мировой торговли, так что любая блокировка, скорее всего, окажет значительное влияние», — говорится в заявлении.
Аналитики пояснили, что блокировка канала приведет к сбоям в цепочке поставок товаров в разные страны. Таким образом, годовой показатель роста мировой торговли будет еженедельно падать на 0,2-0,4 п.п., а в целом за год — примерно на 1,4 п.п., или $230 млрд в денежном выражении. Еженедельные потери в компании оценили в $6-10 млрд.
23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов.
Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней. Однако позже глава участвовавшей в операции компании Boskalis Питер Бердовски в эфире нидерландского телеканала NOS предупредил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться до нескольких недель. По его словам, это связано с тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет.
Теперь специалисты компании планируют снять с Ever Given лишний балласт, грузы, топливо и воду, одновременно вымывая грунт из-под киля судна, чтобы усилиями буксиров столкнуть с мели. Позже оценку главы Boskalis подтвердило российское Министерство иностранных дел.