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Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале завершилась неудачей

Ведомости

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале оказалась неуспешной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая является инженерным оператором судна.

«Очередная попытка снять судно с мели, предпринятая ранее сегодня, 26 марта 2021 года, завершилась неудачей», — сообщила компания.

28 марта к судну прибудут еще два буксира. При этом на корабле планируется задействовать высокомощные насосы для снижения уровня воды в пустых отсеках.

Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал 23 марта в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. После того, как специалисты пришли к выводу о невозможности снятия судна с мели в течение нескольких дней и увеличили срок работ до нескольких недель, администрация канала 25 марта официально закрыла движение по нему.

Ряд судов, направлявшихся к каналу, стали менять курс для того, чтобы попасть в Европу из Индийского океана, огибая Африку.

Bloomberg подсчитал, что для одного типового супертанкера дополнительные расходы только на топливо при таком маневре составят $300 тыс. Блокировка канала уже повлияла на стоимость транспортных услуг: переправить 40-футовый контейнер из Китая в Европу теперь стоит в четыре раза дороже в годовом выражении, примерно $8000.

Ранее по теме: В МИД России сочли блокировку Суэцкого канала поводом для развития Севморпути

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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