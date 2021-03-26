Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале завершилась неудачей
Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале оказалась неуспешной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), которая является инженерным оператором судна.
«Очередная попытка снять судно с мели, предпринятая ранее сегодня, 26 марта 2021 года, завершилась неудачей», — сообщила компания.
28 марта к судну прибудут еще два буксира. При этом на корабле планируется задействовать высокомощные насосы для снижения уровня воды в пустых отсеках.
Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал 23 марта в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. После того, как специалисты пришли к выводу о невозможности снятия судна с мели в течение нескольких дней и увеличили срок работ до нескольких недель, администрация канала 25 марта официально закрыла движение по нему.
Ряд судов, направлявшихся к каналу, стали менять курс для того, чтобы попасть в Европу из Индийского океана, огибая Африку.
Bloomberg подсчитал, что для одного типового супертанкера дополнительные расходы только на топливо при таком маневре составят $300 тыс. Блокировка канала уже повлияла на стоимость транспортных услуг: переправить 40-футовый контейнер из Китая в Европу теперь стоит в четыре раза дороже в годовом выражении, примерно $8000.