Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию и Азию
Китай за первые два месяца этого года в два раза увеличил объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию, пишет газета Financial Times.
Как отмечает издание, за указанный период в Европу были направлены около 2000 грузовых составов. Произошло это на фоне восстановления китайской экономики и резкого подорожания морских перевозок, время которых, как рассказали опрошенные изданием предприниматели, увеличилось вдвое.
Вместе с тем перевозки по железной дороге продолжают занимать небольшую долю от их общего количества. Так, пишет газета, через морской порт Яншань около Шанхая прошли около 2 млн грузовых контейнеров, в то время как общее число отправленных железной дорогой контейнеров за январь и февраль составило 209 000.
Ранее аналитики предупредили о сбоях в цепочке поставок товаров в разные страны, вызванным блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Годовой показатель роста мировой торговли будет еженедельно падать на 0,2-0,4 п.п., а в целом за год — примерно на 1,4 п.п., или $230 млрд в денежном выражении.