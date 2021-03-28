Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию и Азию

Вместе с тем перевозки по железной дороге продолжают занимать небольшую долю от их общего количества. Так, пишет газета, через морской порт Яншань около Шанхая прошли около 2 млн грузовых контейнеров, в то время как общее число отправленных железной дорогой контейнеров за январь и февраль составило 209 000.