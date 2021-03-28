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Китай удвоил объемы грузовых перевозок через Россию и Азию

Ведомости

Китай за первые два месяца этого года в два раза увеличил объемы перевозок грузов по железной дороге через Россию и Среднюю Азию, пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, за указанный период в Европу были направлены около 2000 грузовых составов. Произошло это на фоне восстановления китайской экономики и резкого подорожания морских перевозок, время которых, как рассказали опрошенные изданием предприниматели, увеличилось вдвое.

Вместе с тем перевозки по железной дороге продолжают занимать небольшую долю от их общего количества. Так, пишет газета, через морской порт Яншань около Шанхая прошли около 2 млн грузовых контейнеров, в то время как общее число отправленных железной дорогой контейнеров за январь и февраль составило 209 000.

Ранее аналитики предупредили о сбоях в цепочке поставок товаров в разные страны, вызванным блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given. Годовой показатель роста мировой торговли будет еженедельно падать на 0,2-0,4 п.п., а в целом за год — примерно на 1,4 п.п., или $230 млрд в денежном выражении.

Ранее по теме: Потери мировой торговли из-за блокировки Суэцкого канала оценили в $230 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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