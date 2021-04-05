Путин раскритиковал излишнюю бюрократию при предоставлении кредитов аграриям

«Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться», – сказал Путин. Патрушев рассказал, что для получения кредитов аграрии обращаются в банк, им не надо «собирать документы». В дальнейшем в результате проводимой министерством цифровизации их можно будет получать онлайн.