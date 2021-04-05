Путин раскритиковал излишнюю бюрократию при предоставлении кредитов аграриям
Президент России Владимир Путин обратил внимание на излишнюю бюрократию при предоставлении кредитов сельхозпроизводителям в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, передает пресс-служба Кремля.
«Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться», – сказал Путин. Патрушев рассказал, что для получения кредитов аграрии обращаются в банк, им не надо «собирать документы». В дальнейшем в результате проводимой министерством цифровизации их можно будет получать онлайн.
Доля средств на поддержку малых форм хозяйствования в 2018 г. составляла 15% от общего объема господдержки аграриев, в 2020 г. она предварительно оценивается в 20%, отметил министр. По его словам, важным для фермеров остается вопрос сбыта продукции, правительство поддержало создание для этого дополнительных возможностей.
«Стимулом для развития торговли сельхозпродукцией станет господдержка на приобретение мобильных торговых объектов и транспорта для организации выездной торговли, которая теперь стала доступна фермерам, кооперативам, начиная с 2021 года», – напомнил Патрушев.
В мае прошлого года Путин поручил предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. Затем правительство предложило предоставлять не менее 20% мест под нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции.