Путин поручил заняться регулированием цен на продукты на Дальнем Востоке

Ранее правительство занялось регулированием цен на белый сахар и подсолнечное масло по всей стране после того, как в конце декабря внимание на их подорожание более чем на 70% и 23% соответственно обратил Путин. Предельная отпускная стоимость этих продуктов была установлена на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. На данный момент решение действует до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.