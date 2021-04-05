Путин поручил заняться регулированием цен на продукты на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны совместно с властями регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), проанализировать местные цены на продукты и сократить разрыв между ними и среднероссийским уровнем.
«Провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе», — следует из текста поручения.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов ДФО. Соответствующий доклад они должны представить до 1 июня этого года.
Ранее правительство занялось регулированием цен на белый сахар и подсолнечное масло по всей стране после того, как в конце декабря внимание на их подорожание более чем на 70% и 23% соответственно обратил Путин. Предельная отпускная стоимость этих продуктов была установлена на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничная — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно. На данный момент решение действует до 1 июня в отношении сахара и до 1 октября в отношении подсолнечного масла.