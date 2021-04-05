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Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами государственной власти субъектов добиться опережающего роста реальных денежных доходов населения в регионах с низкими социально-экономическими показателями.

«Обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 июля 2021 г. и далее раз в полугодие. Ответственными за его выполнение являются премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашской республики, Алтайского края, Курганской и Псковской областей. Поручение дано по итогам совещания Путина с членами правительства 10 марта.

Ранее по теме: В Кремле не согласились с данными об ухудшении доходов россиян из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных