Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами государственной власти субъектов добиться опережающего роста реальных денежных доходов населения в регионах с низкими социально-экономическими показателями.
«Обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 июля 2021 г. и далее раз в полугодие. Ответственными за его выполнение являются премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашской республики, Алтайского края, Курганской и Псковской областей. Поручение дано по итогам совещания Путина с членами правительства 10 марта.