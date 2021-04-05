Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения

Доклад по данному поручению должен быть предоставлен до 1 июля 2021 г. и далее раз в полугодие. Ответственными за его выполнение являются премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашской республики, Алтайского края, Курганской и Псковской областей. Поручение дано по итогам совещания Путина с членами правительства 10 марта.