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В Кремле не согласились с данными об ухудшении доходов россиян из-за пандемии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение доходов населения произошло во всем мире, в России эта проблема не носит более острого характера, передает «РИА Новости».

«То, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, — вот с эти мы не согласны», — сказал Песков.

Ранее компания NielsenIQ представила исследование, согласно которому более половины граждан России почувствовали последствия пандемии на собственных доходах, а 70% граждан страны экономят в том числе на продуктах питания. При этом агентство Bloomberg включило Россию в список «горячих точек», где рост цен на продукты может спровоцировать протесты.

«Что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны», — ответил представитель Кремля.

9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на базовые продукты питания в России: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Но, как отметил позднее министр экономического развития Максим Решетников, предпринятых мер оказалось недостаточно.

Ранее по теме: Бизнес предупредил о подорожании еды из-за повышения себестоимости упаковки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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