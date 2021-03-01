В Кремле не согласились с данными об ухудшении доходов россиян из-за пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уменьшение доходов населения произошло во всем мире, в России эта проблема не носит более острого характера, передает «РИА Новости».
«То, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, — вот с эти мы не согласны», — сказал Песков.
Ранее компания NielsenIQ представила исследование, согласно которому более половины граждан России почувствовали последствия пандемии на собственных доходах, а 70% граждан страны экономят в том числе на продуктах питания. При этом агентство Bloomberg включило Россию в список «горячих точек», где рост цен на продукты может спровоцировать протесты.
«Что касается вот этой публикации, то мы с ней не согласны. У нас другие данные. Эти выводы, к которым пришли авторы этой публикации, неверны», — ответил представитель Кремля.
9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на базовые продукты питания в России: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Но, как отметил позднее министр экономического развития Максим Решетников, предпринятых мер оказалось недостаточно.