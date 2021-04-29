Производители снизили отпускные цены на яйца

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановую проверку после сообщений о росте цен на мясо птицы, яйца и овощи. Рост цен на куриное мясо и яйца стал предметом обсуждения на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в середине марта. По его итогам ФАС поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.