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Производители снизили отпускные цены на яйца

Ведомости

Производители в начале этой недели снизили отпускные цены на яйца, так как ритейлеры ранее сделали запасы товара к Пасхе и спрос на яйца снизился, сообщили «Известия» со ссылкой на гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюкова. Он не уточнил, на сколько процентов произошло снижение.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказала изданию, что отпускные цены производителей начали снижаться 10 дней назад. Цены на столовое яйцо первой и второй категории снизились на 5-10%. Она подтвердила, что торговые сети ранее закупили нужный объем яиц к православному празднику и спрос на них у производителей упал.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что за последние недели рост цен производителей на куриные яйца замедлился. По мнению министерства, в ближайшее время их стоимость начнет снижаться после снижения цен на корм для скота из-за экспортных пошлин на зерно и масличные, окончания сезона высокого спроса перед Пасхой и новых мер господдержки отрасли.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановую проверку после сообщений о росте цен на мясо птицы, яйца и овощи. Рост цен на куриное мясо и яйца стал предметом обсуждения на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в середине марта. По его итогам ФАС поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. 

Согласно последним данным Росстата, в январе средняя по России цена за десяток яиц составила 75,38 руб., в феврале — 77,13 руб. (рост на 2% к началу года), в марте — 81,33 руб. (почти 8%).

Ранее по теме: ФАС проверит обоснованность роста цен на курицу и яйца в торговых сетях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных