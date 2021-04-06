ФАС проверит обоснованность роста цен на курицу и яйца в торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет обоснованность повышения цен на курицу и куриные яйца, а также овощи у производителей и крупнейших торговых сетей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время ФАС России проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции. Также служба проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей», — указано в сообщении. Кроме того, ведомство проверит информацию о росте цен на овощную продукцию.
Проверки будут проводиться в части возможного необоснованного повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.
Рост цен на куриное мясо и яйца стал предметом обсуждения на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в середине марта. По его итогам ФАС поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. По данным Росстата, курятина и плодоовощная продукция были лидерами по росту потребительских цен среди продовольственных товаров в России в феврале. Так, куры (охлажденные и мороженые) за месяц подорожали на 4,65%, с начала года — на 6,61%.
По данным Росстата, обнародованным сегодня, в марте рост цен на куриное мясо составил 7,19% к февралю и 18,55% в годовом выражении. Куриные яйца в среднем по России подорожали на 5,3%, подсолнечное масло — на 1,2%, сахарный песок — на 2,1%.