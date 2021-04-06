ФАС проверит обоснованность роста цен на курицу и яйца в торговых сетях

Рост цен на куриное мясо и яйца стал предметом обсуждения на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в середине марта. По его итогам ФАС поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. По данным Росстата, курятина и плодоовощная продукция были лидерами по росту потребительских цен среди продовольственных товаров в России в феврале. Так, куры (охлажденные и мороженые) за месяц подорожали на 4,65%, с начала года — на 6,61%.