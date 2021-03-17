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ФАС начала внеплановые проверки производителей птицы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проводить внеплановые проверки крупнейших производителей мяса птицы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Информация по результатам проверок будет представлена в правительство в апреле», — говорится в сообщении.

Рост цен на куриное мясо и яйца стал предметом обсуждения на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По его итогам ФАС поручили проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. По данным Росстата, курятина и плодоовощная продукция были лидерами по росту потребительских цен среди продовольственных товаров в России в феврале. Так, куры (охлажденные и мороженые) за месяц подорожали на 4,65%, с начала года — на 6,61%. 

9 марта газета «Комммерсантъ» сообщила, что торговые сети и крупные производители мяса птицы договорились о сохранении отпускных цен на тушку бройлера на три недели и объемов поставок на уровне не ниже прошлого года. 

О заморозке цен договорились члены Национального союза птицеводов (НСП; включает «Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и пр.). Цену предложено зафиксировать на уровне 145 руб. за 1 кг тушки. Эти меры, по мысли участников соглашения, должны удовлетворить возросший спрос.

В то же время источники издания отмечали, что пока договоренность носит неформальный характер и нигде не зафиксирована. Один из собеседников издания также выразил опасение насчет того, что искусственное перераспределение потоков приведет к нехватке мяса птицы для мясокомбинатов. По его мнению, переработчикам придется закупать более дорогую свинину и сократить производство колбас экономкласса.

2 марта участники Национального союза птицеводов по итогам совещания в Минсельхозе договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Тогда речь шла не об установлении предельного уровня стоимости, а лишь о договоренности участников рынка не повышать цену до конца апреля.

Минсельхоз одновременно предложил правительству поддержать птицеводов, в частности, увеличением предельного лимита по льготным краткосрочным кредитам на одного заемщика для птицеводческих предприятий с 1 млрд до 1,5 млрд руб., а также пролонгацией льготных инвестиционных кредитов на срок до 12 лет (стандартный срок – 8 лет) предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа.

Ранее по теме: Крупнейшие птицеводы решили два месяца не повышать цены на курицу и яйца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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