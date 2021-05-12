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Абрамченко сравнила темпы роста цен на продукты в России и других странах

Ведомости

Темпы роста цен на продукты в России ниже среднемировых, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает ТАСС.

«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — сказала Абрамченко.

Она добавила, что, несмотря на пандемию, засуху и спровоцированный этими факторами мировой продовольственный кризис, России удалось добиться рекордных темпов прироста производства сельскохозяйственной продукции.

«Несмотря на то что нельзя было привлечь иностранную рабочую силу и сезонных рабочих, мы вышли из этой ситуации», — подчеркнула Абрамченко. Она упомянула, что российские аграрии расширили производство ряда продуктов, чтобы не зависеть от их импорта.

Ранее FAO заявила о самом продолжительном за семь лет росте цен на продовольствие: он длится уже 11 месяцев. Индекс цен на продовольствие (FFPI) в апреле текущего года составил 120,9 п., что на 2 п. выше, чем в марте, и на 28,4 п. выше, чем в апреле 2020 г.  Значение FFPI по оценкам FAO достигло максимума с 2014 г.

Кроме того, до этого организация неоднократно предупреждала о риске дефицита продуктов и голода в ряде регионов мира на фоне сбоя с поставками и роста цен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее по теме: В ООН зафиксировали самый продолжительный за 7 лет рост цен на продукты в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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