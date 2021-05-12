Абрамченко сравнила темпы роста цен на продукты в России и других странах
Темпы роста цен на продукты в России ниже среднемировых, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает ТАСС.
«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле этого года на 30,8% выше показателя за соответствующий период прошлого года», — сказала Абрамченко.
Она добавила, что, несмотря на пандемию, засуху и спровоцированный этими факторами мировой продовольственный кризис, России удалось добиться рекордных темпов прироста производства сельскохозяйственной продукции.
«Несмотря на то что нельзя было привлечь иностранную рабочую силу и сезонных рабочих, мы вышли из этой ситуации», — подчеркнула Абрамченко. Она упомянула, что российские аграрии расширили производство ряда продуктов, чтобы не зависеть от их импорта.
Ранее FAO заявила о самом продолжительном за семь лет росте цен на продовольствие: он длится уже 11 месяцев. Индекс цен на продовольствие (FFPI) в апреле текущего года составил 120,9 п., что на 2 п. выше, чем в марте, и на 28,4 п. выше, чем в апреле 2020 г. Значение FFPI по оценкам FAO достигло максимума с 2014 г.
Кроме того, до этого организация неоднократно предупреждала о риске дефицита продуктов и голода в ряде регионов мира на фоне сбоя с поставками и роста цен в связи с пандемией коронавируса.