Абрамченко сравнила темпы роста цен на продукты в России и других странах

Ранее FAO заявила о самом продолжительном за семь лет росте цен на продовольствие: он длится уже 11 месяцев. Индекс цен на продовольствие (FFPI) в апреле текущего года составил 120,9 п., что на 2 п. выше, чем в марте, и на 28,4 п. выше, чем в апреле 2020 г. Значение FFPI по оценкам FAO достигло максимума с 2014 г.