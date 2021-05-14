Минэкономразвития представило перечень проектов для финансирования из ФНБ
Минэкономразвития представило список из 32 проектов для финансирования из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания.
«Минэкономразвития России представило список из 32 проектов, составленный по предложениям отраслевых ведомств», – говорится в сообщении. Для выделения средств из ФНБ министерства-инициаторы проектов должны будут представить в Минфин и Минэкономразвития детальные обоснования и финансовые модели. Белоусов поручил до 17 мая ранжировать проекты на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки.
Приоритетными являются проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента России Владимира Путина и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности. Это проекты, связанные с модернизацией железнодорожной сети, электроэнергетикой, поддержкой экспорта российских технологий, а также лизинговые проекты. В результате их реализации будут созданы новые рабочие места, ускорится развитие отраслей промышленности, за счет налогов и сборов в бюджеты поступят дополнительные средства, рассказал представитель Белоусова.
В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться с привлечением средств ФНБ. Фонд формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.