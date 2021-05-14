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Минэкономразвития представило перечень проектов для финансирования из ФНБ

Ведомости

Минэкономразвития представило список из 32 проектов для финансирования из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания.

«Минэкономразвития России представило список из 32 проектов, составленный по предложениям отраслевых ведомств», – говорится в сообщении. Для выделения средств из ФНБ министерства-инициаторы проектов должны будут представить в Минфин и Минэкономразвития детальные обоснования и финансовые модели. Белоусов поручил до 17 мая ранжировать проекты на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки.

Приоритетными являются проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента России Владимира Путина и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности. Это проекты, связанные с модернизацией железнодорожной сети, электроэнергетикой, поддержкой экспорта российских технологий, а также лизинговые проекты. В результате их реализации будут созданы новые рабочие места, ускорится развитие отраслей промышленности, за счет налогов и сборов в бюджеты поступят дополнительные средства, рассказал представитель Белоусова.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться с привлечением средств ФНБ. Фонд формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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