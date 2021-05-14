Минэкономразвития представило перечень проектов для финансирования из ФНБ

Приоритетными являются проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента России Владимира Путина и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности. Это проекты, связанные с модернизацией железнодорожной сети, электроэнергетикой, поддержкой экспорта российских технологий, а также лизинговые проекты. В результате их реализации будут созданы новые рабочие места, ускорится развитие отраслей промышленности, за счет налогов и сборов в бюджеты поступят дополнительные средства, рассказал представитель Белоусова.