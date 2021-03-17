Силуанов рассказал о разработке новых правил инвестирования средств ФНБ
Рассматриваемые правительством новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают ограничение доли таких инвестиций до 25% от объема проекта, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Объем заемных средств не должен превышать 40%, добавил он.
«Действительно, в правительстве подготовлены новые правила. Они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).
Если решение относительно новых правил не будет принято быстро, то Минфин будет руководствоваться уже действующими нормами. «Они, может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели», — добавил Силуанов.
Министр отметил, что вложение средств ФНБ в инвестиционные проекты может начаться в первом полугодии 2021 г. Он напомнил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, сделанным на прошлой неделе, перечень проектов для инвестирования из фонда должен быть подготовлен за месяц.
ФНБ формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Тратить можно ту его часть, что превышает объем в 7% ВВП страны — ликвидную часть. Объем ФНБ на 1 марта составил 13,552 трлн руб. или 11,7% ВВП.