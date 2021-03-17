Силуанов рассказал о разработке новых правил инвестирования средств ФНБ

Если решение относительно новых правил не будет принято быстро, то Минфин будет руководствоваться уже действующими нормами. «Они, может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели», — добавил Силуанов.