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Силуанов рассказал о разработке новых правил инвестирования средств ФНБ

Ведомости

Рассматриваемые правительством новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают ограничение доли таких инвестиций до 25% от объема проекта, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Объем заемных средств не должен превышать 40%, добавил он.

«Действительно, в правительстве подготовлены новые правила. Они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены», — сказал глава ведомства (цитата по ТАСС).

Если решение относительно новых правил не будет принято быстро, то Минфин будет руководствоваться уже действующими нормами. «Они, может быть, менее современные, потому что мы предусматриваем участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели», — добавил Силуанов.

Министр отметил, что вложение средств ФНБ в инвестиционные проекты может начаться в первом полугодии 2021 г. Он напомнил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, сделанным на прошлой неделе, перечень проектов для инвестирования из фонда должен быть подготовлен за месяц.

ФНБ формируется из дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Тратить можно ту его часть, что превышает объем в 7% ВВП страны — ликвидную часть. Объем ФНБ на 1 марта составил 13,552 трлн руб. или 11,7% ВВП. 

Ранее по теме: ФНБ в 2021 году не будет пополняться, сообщила Счетная палата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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