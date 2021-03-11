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ФНБ в 2021 году не будет пополняться, сообщила Счетная палата

Дополнительные нефтегазовые доходы позволят увеличить размер фонда только в следующем году
Александра Кошкина
Формирование ФНБ в 2020 г. проходило только за счет дополнительных нефтегазовых доходов /Евгений Разумный / Ведомости

В текущем году фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться из-за недополученных в 2020 г. нефтегазовых доходов. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам мониторинга использования средств фонда в прошлом году. «Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, – объяснил аудитор СП Алексей Саватюгин.

Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 г.». За январь – март 2020 г. расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов составила 570 млрд руб., отмечает СП со ссылкой на данные Минфина. Но уже к августу объем проданной валюты достиг 646 млрд руб. Таким образом, в конце лета на счетах Федерального казначейства не осталось средств.

Однако в целом размер фонда за прошлый год значительно вырос и на 1 декабря 2020 г. составил 13,5 трлн руб. По сравнению с началом года он увеличился в 1,7 раза, или на 5,7 трлн руб. Это связано с зачислением в ФНБ в прошлом году иностранной валюты, приобретенной Минфином в рамках бюджетного правила еще в в 2019 г. Сыграла роль и девальвация рубля, которая обеспечила дополнительный доход в виде курсовой разницы на сумму 1,9 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных