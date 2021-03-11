ФНБ в 2021 году не будет пополняться, сообщила Счетная палата

ФНБ в 2021 году не будет пополняться, сообщила Счетная палатаДополнительные нефтегазовые доходы позволят увеличить размер фонда только в следующем году
В текущем году фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться из-за недополученных в 2020 г. нефтегазовых доходов. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам мониторинга использования средств фонда в прошлом году. «Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, – объяснил аудитор СП Алексей Саватюгин.
Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 г.». За январь – март 2020 г. расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов составила 570 млрд руб., отмечает СП со ссылкой на данные Минфина. Но уже к августу объем проданной валюты достиг 646 млрд руб. Таким образом, в конце лета на счетах Федерального казначейства не осталось средств.
Однако в целом размер фонда за прошлый год значительно вырос и на 1 декабря 2020 г. составил 13,5 трлн руб. По сравнению с началом года он увеличился в 1,7 раза, или на 5,7 трлн руб. Это связано с зачислением в ФНБ в прошлом году иностранной валюты, приобретенной Минфином в рамках бюджетного правила еще в в 2019 г. Сыграла роль и девальвация рубля, которая обеспечила дополнительный доход в виде курсовой разницы на сумму 1,9 трлн руб.