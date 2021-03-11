ФНБ в 2021 году не будет пополняться, сообщила Счетная палата

Однако в целом размер фонда за прошлый год значительно вырос и на 1 декабря 2020 г. составил 13,5 трлн руб. По сравнению с началом года он увеличился в 1,7 раза, или на 5,7 трлн руб. Это связано с зачислением в ФНБ в прошлом году иностранной валюты, приобретенной Минфином в рамках бюджетного правила еще в в 2019 г. Сыграла роль и девальвация рубля, которая обеспечила дополнительный доход в виде курсовой разницы на сумму 1,9 трлн руб.