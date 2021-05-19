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Власти планируют пересмотреть зарплаты строителей в России

Ведомости

Зарплаты в строительной отрасли России нуждаются в пересмотре, рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию вице-премьер Марат Хуснуллин.

«То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части заработной платы, — это совершенно точно. У нас, к сожалению, рабочая сила сильно подорожала. В этом, конечно, есть минус на сегодняшнем этапе, но кардинально это плюс, потому что тогда мы производительность труда будем повышать и новые технологии применять. Поэтому этого не надо бояться», — сказал он.

Таким образом Хуснуллин отреагировал на слова президента о том, что сейчас от строительных компаний поступают вопросы по тарифам и расценкам. Глава государства подчеркнул, что цены должны быть обоснованными и нельзя допускать, чтобы «отрасль страдала» от невозможности выполнить контракты.

Вице-премьер также добавил, что необходимо пересмотреть и стоимость материалов для строительства. Кроме того, нужно применять современные технологии в отрасли.  

«Тогда, может, расценка будет выше, но за счет производительности в конечном итоге произойдет снижение», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что правительство намерено подготовить комплексную программу на этот счет.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что система ценообразования в строительной отрасли «далека от совершенства» и нуждается в корректировке. Он подчеркнул, что необходимо сформировать понимание стоимости ресурсов в данной сфере. 

Ранее по теме: ФАС по поручению Путина проверит обоснованность роста цен на жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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