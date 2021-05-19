Власти планируют пересмотреть зарплаты строителей в России

«То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части заработной платы, — это совершенно точно. У нас, к сожалению, рабочая сила сильно подорожала. В этом, конечно, есть минус на сегодняшнем этапе, но кардинально это плюс, потому что тогда мы производительность труда будем повышать и новые технологии применять. Поэтому этого не надо бояться», — сказал он.