Власти планируют пересмотреть зарплаты строителей в России
Зарплаты в строительной отрасли России нуждаются в пересмотре, рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию вице-премьер Марат Хуснуллин.
«То, что расценки придется пересмотреть как минимум в части заработной платы, — это совершенно точно. У нас, к сожалению, рабочая сила сильно подорожала. В этом, конечно, есть минус на сегодняшнем этапе, но кардинально это плюс, потому что тогда мы производительность труда будем повышать и новые технологии применять. Поэтому этого не надо бояться», — сказал он.
Таким образом Хуснуллин отреагировал на слова президента о том, что сейчас от строительных компаний поступают вопросы по тарифам и расценкам. Глава государства подчеркнул, что цены должны быть обоснованными и нельзя допускать, чтобы «отрасль страдала» от невозможности выполнить контракты.
Вице-премьер также добавил, что необходимо пересмотреть и стоимость материалов для строительства. Кроме того, нужно применять современные технологии в отрасли.
«Тогда, может, расценка будет выше, но за счет производительности в конечном итоге произойдет снижение», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что правительство намерено подготовить комплексную программу на этот счет.
Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что система ценообразования в строительной отрасли «далека от совершенства» и нуждается в корректировке. Он подчеркнул, что необходимо сформировать понимание стоимости ресурсов в данной сфере.