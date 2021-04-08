ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

По словам Путина, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. В частности, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – на 18,6%, в Рязанской области – на 17,6%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.