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ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России, передает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Глава государства сделал соответствующее поручение ранее сегодня.

По словам Путина, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. В частности, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – на 18,6%, в Рязанской области – на 17,6%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.

В конце марта руководитель Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что стоимость жилья в России может снова увеличиться в связи с повышением цен на строительные материалы в конце 2020 г. Он отметил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов по разным причинам.

Кроме того, еще одним фактором роста цен на жилье называется программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в апреле 2020 г. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее по теме: Губернатор Калининградской области выступил против продления льготной ипотеки в регионе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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