ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России, передает пресс-служба ведомства.
«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Глава государства сделал соответствующее поручение ранее сегодня.
По словам Путина, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. В частности, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – на 18,6%, в Рязанской области – на 17,6%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.
В конце марта руководитель Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что стоимость жилья в России может снова увеличиться в связи с повышением цен на строительные материалы в конце 2020 г. Он отметил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов по разным причинам.
Кроме того, еще одним фактором роста цен на жилье называется программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в апреле 2020 г. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.