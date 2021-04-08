Губернатор Калининградской области выступил против продления льготной ипотеки в регионе
Льготную ипотеку под 6,5% в Калининградской области продлевать не нужно, заявил глава региона Антон Алиханов, передает «РИА Новости».
«Для нашего региона я, наверное, большого смысла в этом не вижу, потому что я боюсь, что это все может привести к повышению цены», — сказал Алиханов. По его словам, региональному рынку жилья «необходимо какое-то постепенное остужение».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что, вероятно, не будут продлевать льготную ипотеку Москва и Московская область. До этого министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. Аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.
11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина. Продлить программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.