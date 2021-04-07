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Объем выданных ипотечных кредитов в первом квартале вырос на 44%

Ведомости

Российские банки нарастили выдачу ипотечных кредитов в первом квартале 2021 г. на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1,17 трлн руб., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«По оценке ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года было выдано 418 тыс. ипотечных кредитов на 1,17 трлн рублей. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном», — сказал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер сообщал, что рекордным месяцем по выданной ипотеке стал февраль: за этот период было выдано 147 тыс. ипотечных кредитов на сумму 410 млрд руб., что превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% в денежном.

Рост ипотечного кредитования происходит за счет программы льготной ипотеки под 6,5%. запущенной для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. При этом аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.

11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина. Продлить программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было. 

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье могут не продлить действие льготной ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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