Объем выданных ипотечных кредитов в первом квартале вырос на 44%
Российские банки нарастили выдачу ипотечных кредитов в первом квартале 2021 г. на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1,17 трлн руб., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«По оценке ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года было выдано 418 тыс. ипотечных кредитов на 1,17 трлн рублей. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном», — сказал Хуснуллин.
Ранее вице-премьер сообщал, что рекордным месяцем по выданной ипотеке стал февраль: за этот период было выдано 147 тыс. ипотечных кредитов на сумму 410 млрд руб., что превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% в денежном.
Рост ипотечного кредитования происходит за счет программы льготной ипотеки под 6,5%. запущенной для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. При этом аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.
11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина. Продлить программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.