В Москве и Подмосковье могут не продлить действие льготной ипотеки
Власти могут отказаться от продления программы льготной ипотеки под 6,5% в Москве и Подмосковье после 1 июля 2021 г. Об этом в интервью программе «Познер» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Возможно, что мы примем по ряду регионов [решение], например, не продлевать дальше льготную ипотеку. Например, в Москве и Московской области это теоретически возможно. Но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну, пока рано. Давайте дождемся 1 июля», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС).
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Министр экономического развития России Максим Решетников заявлял, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. При этом аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.
11 марта ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина. Продлить программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.
Набиуллина перечислила регионы, в которых ситуация позволяет продлить программу: это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская и Курганская области.