ЦБ сообщил о сокращении оттока капитала из России на треть
Чистый отток частного капитала из России в январе-апреле составил $18,7 млрд, что на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда отток составил $28 млрд, следует из материалов Центробанка.
«В отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось чистое кредитование остального мира банками, показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов», — пояснил регулятор.
Профицит внешней торговли за указанный период сократился на 11,6% — до $35,8 млрд. Годом ранее он составил $40,5 млрд.
По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г. Несмотря на значительное увеличение, показатель был ниже, чем ожидал регулятор. ЦБ объяснил, что в указанном году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».