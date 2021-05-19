ЦБ сообщил о сокращении оттока капитала из России на треть

По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г. Несмотря на значительное увеличение, показатель был ниже, чем ожидал регулятор. ЦБ объяснил, что в указанном году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».