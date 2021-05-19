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ЦБ сообщил о сокращении оттока капитала из России на треть

Ведомости

Чистый отток частного капитала из России в январе-апреле составил $18,7 млрд, что на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда отток составил $28 млрд, следует из материалов Центробанка.

«В отличие от ситуации годом ранее значительно сократилось чистое кредитование остального мира банками, показатель был сформирован преимущественно операциями прочих секторов по приобретению иностранных активов», — пояснил регулятор.

Профицит внешней торговли за указанный период сократился на 11,6% — до $35,8 млрд. Годом ранее он составил $40,5 млрд.

По итогам 2020 г. чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза в годовом выражении и сложился на уровне $47,8 млрд против 22,1 млрд в 2019 г. Несмотря на значительное увеличение, показатель был ниже, чем ожидал регулятор. ЦБ объяснил, что в указанном году основной формой кредитования остального мира частным сектором «выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами».

Ранее по теме: ЦБ заявил о двукратном росте оттока капитала из России в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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