Инфляция в России держится на уровне 0,1% вторую неделю подряд
Инфляция в России за неделю с 12 по 17 мая осталась на уровне 0,1%, как и на предыдущей неделе. Это следует из данных Росстата.
«За период с 12 по 17 мая 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,3%, с начала года – 103,1%», — говорится в сообщении ведомства.
За неделю выросли цены на гречку (0,6%), баранину (0,5%), маргарин, черный чай (0,4%), свинину, мороженую рыбу, сливочное масло, пшено, печенье и шоколадные конфеты (0,3%), говядину, сосиски, сардельки (0,2%) и др.
Подсолнечное мало в среднем по России подорожало на 0,3%, курица — на 0,2%. Отмечается, что средние цены на сахар не изменились. Более того, куриные яйца подешевели в среднем по стране на 1,4%, водка — на 0,2%, а рис, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%.