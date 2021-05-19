Инфляция в России держится на уровне 0,1% вторую неделю подряд

Подсолнечное мало в среднем по России подорожало на 0,3%, курица — на 0,2%. Отмечается, что средние цены на сахар не изменились. Более того, куриные яйца подешевели в среднем по стране на 1,4%, водка — на 0,2%, а рис, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%.