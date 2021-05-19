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Инфляция в России держится на уровне 0,1% вторую неделю подряд

Ведомости

Инфляция в России за неделю с 12 по 17 мая осталась на уровне 0,1%, как и на предыдущей неделе. Это следует из данных Росстата.

«За период с 12 по 17 мая 2021 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,3%, с начала года – 103,1%», — говорится в сообщении ведомства.

За неделю выросли цены на гречку (0,6%), баранину (0,5%), маргарин, черный чай (0,4%), свинину, мороженую рыбу, сливочное масло, пшено, печенье и шоколадные конфеты (0,3%), говядину, сосиски, сардельки (0,2%) и др.

Подсолнечное мало в среднем по России подорожало на 0,3%, курица — на 0,2%. Отмечается, что средние цены на сахар не изменились. Более того, куриные яйца подешевели в среднем по стране на 1,4%, водка — на 0,2%, а рис, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%.

Ранее по теме: Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,1%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных