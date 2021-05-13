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Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,1%

Ведомости

Недельная инфляция в России за период с 5 по 11 мая замедлилась и составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

В течение трех недель до этого показатель держался на уровне 0,2%, с начала года инфляция составила 3,1%.

За неделю с 5 по 11 мая цены выросли: на баранину (0,6%), маргарин и крупу гречневую (0,5%), колбасу полукопченую и варено-копченую (0,4%), а также на свинину, колбасу вареную, рыбу мороженую, карамель и печенье (0,3%). Кроме того, на 0,2% цены увеличились на говядину, консервы мясные, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия.

На плодоовощную продукцию рост цен составил 0,9%, в частности, на капусту белокочанную (4,9%), картофель (2,9%), лук репчатый (2,5%), морковь (2,2%), огурцы (1,9%). При этом цены на помидоры снизились на 0,6%, яблоки – на 0,2%.

Отмечается, что цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, а цены на масло подсолнечное в среднем по стране выросли на 0,4%. Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1%. Цены также упали на сметану и чай черный (0,2%) и на пшено (0,1%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных