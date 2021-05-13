Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,1%

Отмечается, что цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, а цены на масло подсолнечное в среднем по стране выросли на 0,4%. Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1%. Цены также упали на сметану и чай черный (0,2%) и на пшено (0,1%).