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Россия может вернуть пошлину на ввоз электромобилей

Ведомости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который в том числе входит Россия, не продлит льготный режим ввоза электромобилей, при котором действовала нулевая пошлина. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на такой проект изменений, подготовленный Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

С весны 2020 г. пошлину для ввоза электромобилей обнулили до конца 2021 г. с учетом скачка курсов национальных валют, отсутствия внутреннего производства и для стимулирования формирования необходимой инфраструктуры. Общественное обсуждение документа заканчивается 20 мая. В торговом блоке ЕЭК сообщили, что в комиссию не поступали предложения о продлении нулевой пошлины на ввоз электромобилей.

В Минпромторге изданию сообщили, что в министерство также не поступала такая инициатива. Там отметили, что льгота была введена по инициативе Белоруссии. В Минэкономики подтвердили информацию Минпромторга. Минпромторг Белоруссии не ответил на запрос издания.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) предложили продлить действие льготы до конца 2024 г. По мнению ассоциации, срок действия нулевой пошлины недостаточен для формирования значимого объема рынка. По данным аналитиков, в 2020 г. льгота привела к росту рынка в 1,5 раза. Ее отмена замедлит рынок и развитие инфраструктуры, отметили аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных