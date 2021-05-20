Россия может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который в том числе входит Россия, не продлит льготный режим ввоза электромобилей, при котором действовала нулевая пошлина. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на такой проект изменений, подготовленный Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
С весны 2020 г. пошлину для ввоза электромобилей обнулили до конца 2021 г. с учетом скачка курсов национальных валют, отсутствия внутреннего производства и для стимулирования формирования необходимой инфраструктуры. Общественное обсуждение документа заканчивается 20 мая. В торговом блоке ЕЭК сообщили, что в комиссию не поступали предложения о продлении нулевой пошлины на ввоз электромобилей.
В Минпромторге изданию сообщили, что в министерство также не поступала такая инициатива. Там отметили, что льгота была введена по инициативе Белоруссии. В Минэкономики подтвердили информацию Минпромторга. Минпромторг Белоруссии не ответил на запрос издания.
В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) предложили продлить действие льготы до конца 2024 г. По мнению ассоциации, срок действия нулевой пошлины недостаточен для формирования значимого объема рынка. По данным аналитиков, в 2020 г. льгота привела к росту рынка в 1,5 раза. Ее отмена замедлит рынок и развитие инфраструктуры, отметили аналитики.