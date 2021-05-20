Россия может вернуть пошлину на ввоз электромобилей

С весны 2020 г. пошлину для ввоза электромобилей обнулили до конца 2021 г. с учетом скачка курсов национальных валют, отсутствия внутреннего производства и для стимулирования формирования необходимой инфраструктуры. Общественное обсуждение документа заканчивается 20 мая. В торговом блоке ЕЭК сообщили, что в комиссию не поступали предложения о продлении нулевой пошлины на ввоз электромобилей.