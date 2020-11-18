Льготы для экотранспорта возведут в закон

Льготы для экотранспорта возведут в законПравительство распорядилось подготовить законопроект об экологическом транспорте
Распоряжением правительства от 5 ноября Минтрансу, Минпромторгу, Минприроды и рабочей группе «Автонет» Национальной технологической инициативы поручено подготовить федеральный закон, предусматривающий «создание системы мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта». Не позднее июня 2021 г. законопроект должен быть представлен правительству и спустя три месяца внесен в Госдуму.
К экологическому относят электротранспорт, а также автомобили с двигателями внутреннего сгорания, использующие в качестве топлива газ и водород. Преференции владельцам такого транспорта могут включать снижение стоимости проезда по платным дорогам, бесплатное использование парковочного пространства, проезд по выделенным полосам для общественного транспорта, рассказали «Ведомостям» в «Автонете». Речь также может идти о снижении транспортного налога.
В приложенном к распоряжению правительства плане мероприятий говорится, что к маю 2022 г. кабмином должны быть утверждены указания субъектам РФ «по разработке и утверждению комплексных документов стратегического планирования по распространению электрического транспорта и развитию инфраструктуры для него». В этих документах будут закреплены обязательные доли колесного электрического транспорта при организации внутригородских пассажирских перевозок и для организаций с госучастием.
Также планируется актуализировать нормативы строительства парковок, предусмотрев на них слоты для электромобилей с возможностью зарядки.
В настоящее время такие нормативы не установлены и на практике встречаются случаи оборудования всего несколькими зарядными устройствами парковки вместимостью до 500 автомобилей, говорит представитель «Автонета» Ярослав Федосеев.
6300 штук
насчитывал парк электромобилей в России, по данным агентства «Автостат», на 1 января 2020 г.
Для водителей, паркующих автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на местах для электротранспорта, предлагается ввести штрафы.
В Минприроды на момент публикации комментарии предоставить не смогли. В Минтрансе и Минпромторге от комментариев воздержались.
Переход на экологически чистый транспорт возможен достаточно быстро, если водители получат ощутимые преференции по транспортному налогу или полную его отмену, прогнозирует член общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. По его мнению, начать реализацию масштабного перехода на электротранспорт стоит с курортных территорий, где важно сохранять экологию и мобильность туристов.
Пока рано говорить о массовом переходе на электротранспорт в России, рассказывает «Ведомостям» руководитель группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности Deloitte Татьяна Кофанова: «Если говорить о международной практике, то переход на электромобили стимулируется путем предоставления субсидий потребителям, которые покрывают разницу в цене. Это уже практикуется в Китае, США и Скандинавии». В плане мероприятий говорится о льготах для владельцев электротранспорта, но не о прямых субсидиях. Стимулирующую роль могли бы сыграть налоговые преференции: снижение ставки НДС, пониженная ставка транспортного налога, снижение ввозных пошлин, говорит Кофанова.
В эксплуатации электромобиль на порядок дешевле, чем любой бензиновый автомобиль, из-за отсутствия части деталей, которых примерно на 30% меньше, чем в обычном авто, подчеркивает председатель Ассоциации электромобильного и подключенного транспорта Ия Гордеева: «Если мы говорим о России, то цена 1 км на электрическом авто стоит 50 коп. Если сравнивать с бензиновым ТС, то для него это же расстояние стоит около 4 руб.».
Подготовка закона важна еще и потому, что сейчас мир движется к отказу от бензиновых авто, следовательно, через какое-то время европейский и американский рынки перейдут полностью на них, а нам останется рынок б/у автомобилей, отметила Гордеева.
Пока электромобили не самый распространенный вид транспорта как в России, так и в Европе. По данным Международного совета чистого транспорта (International Council on Clean Transportation), в настоящее время доля экологически чистых автомобилей (аккумуляторных и гибридных) в общем объеме производства европейских компаний составляет 6–14%. В целом на электромобили приходится около 7% европейского авторынка.