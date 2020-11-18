Льготы для экотранспорта возведут в закон

Пока рано говорить о массовом переходе на электротранспорт в России, рассказывает «Ведомостям» руководитель группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности Deloitte Татьяна Кофанова: «Если говорить о международной практике, то переход на электромобили стимулируется путем предоставления субсидий потребителям, которые покрывают разницу в цене. Это уже практикуется в Китае, США и Скандинавии». В плане мероприятий говорится о льготах для владельцев электротранспорта, но не о прямых субсидиях. Стимулирующую роль могли бы сыграть налоговые преференции: снижение ставки НДС, пониженная ставка транспортного налога, снижение ввозных пошлин, говорит Кофанова.