Кудрин назвал способ победить бедность за 3-4 года
Бедность в России можно снизить вдвое за три-четыре года за счет адресности социальной поддержки малообеспеченных граждан, заявил в интервью газете «Известия» председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин поддержал введение требований к получателям помощи, в том числе введение имущественного ценза. Такой подход применяется с этого года при назначении пособий на детей от трех до семи лет и будет распространен на новые выплаты для беременных женщин и на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, которые живут в неполных семьях.
«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — пояснил Кудрин.
Согласно правилам, семья, которая имеет право на пособие на детей трех-семи лет, может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В составе имущества семьи не учитывается жилье, непригодное для проживания, квартиры и участки, полученные в рамках соцподдержки, и дальневосточные гектары.