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Кудрин назвал способ победить бедность за 3-4 года

Ведомости

Бедность в России можно снизить вдвое за три-четыре года за счет адресности социальной поддержки малообеспеченных граждан, заявил в интервью газете «Известия» председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин поддержал введение требований к получателям помощи, в том числе введение имущественного ценза. Такой подход применяется с этого года при назначении пособий на детей от трех до семи лет и будет распространен на новые выплаты для беременных женщин и на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, которые живут в неполных семьях.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — пояснил Кудрин.

Согласно правилам, семья, которая имеет право на пособие на детей трех-семи лет, может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой. В составе имущества семьи не учитывается жилье, непригодное для проживания, квартиры и участки, полученные в рамках соцподдержки, и дальневосточные гектары.

Ранее по теме: Госдума приняла законопроект о новых выплатах беременным и семьям с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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