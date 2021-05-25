Кудрин назвал способ победить бедность за 3-4 года

Кудрин поддержал введение требований к получателям помощи, в том числе введение имущественного ценза. Такой подход применяется с этого года при назначении пособий на детей от трех до семи лет и будет распространен на новые выплаты для беременных женщин и на детей в возрасте от восьми до семнадцати лет, которые живут в неполных семьях.