Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Россия разрешит въезд иностранным инвесторам в условиях пандемии

Ведомости

Правительство разрешило въезд в Россию иностранных инвесторов в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19», – говорится в сообщении. Списки на въезд будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов. Предполагается, что сроки рассмотрения заявок не будут превышать одного месяца.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что данная мера будет способствовать восстановлению и росту деловой активности, а также привлечению инвестиций из-за рубежа. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские власти упростят процедуру получения вида на жительство для иностранных граждан, которые инвестируют в российскую экономику. По словам премьера, подобное сотрудничество позволяет создать новые высокопроизводительные рабочие места, а также ускорить технологическое обновление экономики и увеличить уровень ее конкурентоспособности.

В ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что перед правительством поставлена задача до конца 2021 г. восстановить рынок труда, сократившийся на фоне пандемии. Глава государства пояснил, что для поддержки создания новых рабочих мест власти будут поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции.

Ранее по теме: В России упростят получение вида на жительство для иностранных инвесторов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных