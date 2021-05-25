Россия разрешит въезд иностранным инвесторам в условиях пандемии
Правительство разрешило въезд в Россию иностранных инвесторов в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
«Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19», – говорится в сообщении. Списки на въезд будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов. Предполагается, что сроки рассмотрения заявок не будут превышать одного месяца.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что данная мера будет способствовать восстановлению и росту деловой активности, а также привлечению инвестиций из-за рубежа.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские власти упростят процедуру получения вида на жительство для иностранных граждан, которые инвестируют в российскую экономику. По словам премьера, подобное сотрудничество позволяет создать новые высокопроизводительные рабочие места, а также ускорить технологическое обновление экономики и увеличить уровень ее конкурентоспособности.
В ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что перед правительством поставлена задача до конца 2021 г. восстановить рынок труда, сократившийся на фоне пандемии. Глава государства пояснил, что для поддержки создания новых рабочих мест власти будут поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции.