Россия разрешит въезд иностранным инвесторам в условиях пандемии

«Правительство РФ поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19», – говорится в сообщении. Списки на въезд будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов. Предполагается, что сроки рассмотрения заявок не будут превышать одного месяца.