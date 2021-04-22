В России упростят получение вида на жительство для иностранных инвесторов
Российские власти упростят процедуру получения вида на жительство для иностранных граждан, которые инвестируют в российскую экономику, сообщил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи. Для них будет исключен этап оформления временного разрешения на проживание. При этом правительство определит для таких инвесторов требования к объему капиталовложений в российскую компанию и условия создания собственного бизнеса», — сказал глава кабмина.
Подобную меру Мишустин назвал успешной международной практикой. Он пояснил, что сейчас все государства стараются привлечь инвесторов и высококлассных специалистов со всего мира для реализации совместных проектов. По словам премьера, подобное сотрудничество позволяет создать новые высокопроизводительные рабочие места, а также ускорить технологическое обновление экономики и увеличить уровень ее конкурентоспособности.
Накануне в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что перед правительством поставлена задача до конца 2021 г. восстановить рынок труда, сократившийся на фоне пандемии коронавируса. Глава государства пояснил, что для поддержки создания новых рабочих мест власти будут поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции.