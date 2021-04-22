В России упростят получение вида на жительство для иностранных инвесторов

«Теперь иностранные граждане, которые инвестируют в российскую экономику, смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство для себя и членов семьи. Для них будет исключен этап оформления временного разрешения на проживание. При этом правительство определит для таких инвесторов требования к объему капиталовложений в российскую компанию и условия создания собственного бизнеса», — сказал глава кабмина.