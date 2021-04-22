Греф исключил повторение феномена инвесторов с Reddit в России
Ситуация, когда иностранные частные инвесторы объединились в рамках платформы Reddit, чтобы совместными усилиями повлиять на торги, не может повториться в России, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По словам Грефа, данная ситуация требует всестороннего изучения: и как социальный, и технологический, и финансовый феномен. В целом банкир заявил, что такие частные инвесторы «просто попали в слепую зону», но в этом нет ничего страшного.
Чтобы решить данную проблему, Греф предложил действовать мягко. Он выразил мнение, что необходимо вводить соответствующие процедуры управления рисками и защиты от возможностей манипулирования. Однако идти по пути запретов нельзя, подчеркнул глава Сбербанка.
В ноябре прошлого года один из участников тематического форума про инвестиции на Reddit выступил с критикой хедж-фонда Melvin Capital, который играл на понижение акций ретейлера GameStop. Так, этот человек назвал компанию недооцененной и перспективной, после чего нашел поддержку среди других пользователей. Они стали массово скупать акции GameStop, ввиду чего бумаги компании стали дорожать, принося убытки Melvin Capital.