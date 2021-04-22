Греф исключил повторение феномена инвесторов с Reddit в России

В ноябре прошлого года один из участников тематического форума про инвестиции на Reddit выступил с критикой хедж-фонда Melvin Capital, который играл на понижение акций ретейлера GameStop. Так, этот человек назвал компанию недооцененной и перспективной, после чего нашел поддержку среди других пользователей. Они стали массово скупать акции GameStop, ввиду чего бумаги компании стали дорожать, принося убытки Melvin Capital.