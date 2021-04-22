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Греф исключил повторение феномена инвесторов с Reddit в России

Ведомости

Ситуация, когда иностранные частные инвесторы объединились в рамках платформы Reddit, чтобы совместными усилиями повлиять на торги, не может повториться в России, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«У нас пока абсолютно нет предпосылок к этому, у нас глубина рынка очень маленькая», — сказал он в интервью РБК.

По словам Грефа, данная ситуация требует всестороннего изучения: и как социальный, и технологический, и финансовый феномен. В целом банкир заявил, что такие частные инвесторы «просто попали в слепую зону», но в этом нет ничего страшного.

Чтобы решить данную проблему, Греф предложил действовать мягко. Он выразил мнение, что необходимо вводить соответствующие процедуры управления рисками и защиты от возможностей манипулирования. Однако идти по пути запретов нельзя, подчеркнул глава Сбербанка.

В ноябре прошлого года один из участников тематического форума про инвестиции на Reddit выступил с критикой хедж-фонда Melvin Capital, который играл на понижение акций ретейлера GameStop. Так, этот человек назвал компанию недооцененной и перспективной, после чего нашел поддержку среди других пользователей. Они стали массово скупать акции GameStop, ввиду чего бумаги компании стали дорожать, принося убытки Melvin Capital.

Ранее по теме: Как основатели соцсети Reddit имитировали активность пользователей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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