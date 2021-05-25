Минфин сообщил о «радужной траектории» восстановления экономики
Темпы восстановления российской экономики на фоне пандемии коронавируса оказались более «радужными», чем прогнозы правительства, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, поступления основных налогов в России в реальном выражении за два года увеличились на 5-10%.
«В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 г. по отношению к 2019 г., с учетом того, что два года уже прошло, на 5-10% в реальном выражении с учетом инфляции. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — отметил Колычев (цитата по ТАСС). «По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти — идет по более "радужной" траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства», — подчеркнул замминистра.
Ранее Минэкономразвития в своих сценарных условиях социально-экономического развития страны сообщило, что российская экономика способна достичь докризисных уровней уже к концу 2021 г. По итогам текущего года Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,9 п. п. и прироста инвестиций на 3,3% по сравнению с прошлым годом.
Этому будет способствовать в первую очередь высокая среднегодовая цена на нефть (прогноз цены повышен на $15 до $60,3 за баррель Urals). Как отмечают в МЭР, восстановление цен на нефть происходит быстрее, чем ожидалось: они уже практически вернулись на допандемические уровни, что можно считать главным результатом соглашения ОПЕК+, отмечали в министерстве. Вторым важным фактором роста экономики станет активизация розничной торговли – МЭР ожидает роста ее оборота за этот год на 5,1%.