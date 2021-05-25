Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Минфин сообщил о «радужной траектории» восстановления экономики

Ведомости

Темпы восстановления российской экономики на фоне пандемии коронавируса оказались более «радужными», чем прогнозы правительства, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. По его словам, поступления основных налогов в России в реальном выражении за два года увеличились на 5-10%.

«В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 г. по отношению к 2019 г., с учетом того, что два года уже прошло, на 5-10% в реальном выражении с учетом инфляции. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — отметил Колычев (цитата по ТАСС). «По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти — идет по более "радужной" траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства», — подчеркнул замминистра. 

Ранее Минэкономразвития в своих сценарных условиях социально-экономического развития страны сообщило, что российская экономика способна достичь докризисных уровней уже к концу 2021 г. По итогам текущего года Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,9 п. п. и прироста инвестиций на 3,3% по сравнению с прошлым годом.

Этому будет способствовать в первую очередь высокая среднегодовая цена на нефть (прогноз цены повышен на $15 до $60,3 за баррель Urals). Как отмечают в МЭР, восстановление цен на нефть происходит быстрее, чем ожидалось: они уже практически вернулись на допандемические уровни, что можно считать главным результатом соглашения ОПЕК+, отмечали в министерстве. Вторым важным фактором роста экономики станет активизация розничной торговли – МЭР ожидает роста ее оборота за этот год на 5,1%. 

Ранее по теме: Экономика восстанавливается быстрее ожиданий правительства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных