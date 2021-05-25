Минфин сообщил о «радужной траектории» восстановления экономики

«В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 г. по отношению к 2019 г., с учетом того, что два года уже прошло, на 5-10% в реальном выражении с учетом инфляции. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — отметил Колычев (цитата по ТАСС). «По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти — идет по более "радужной" траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства», — подчеркнул замминистра.