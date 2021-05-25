Росстат сообщил о снижении уровня безработицы в апреле до 5,2%

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле составила 75,1 млн человек, из них 71,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,9 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — отмечает Росстат.