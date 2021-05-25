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Росстат сообщил о снижении уровня безработицы в апреле до 5,2%

Ведомости

Уровень безработицы в России в апреле составил 5,2%, что на 0,2 п.п. меньше, чем в марте, и на 0,6 п.п. меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщил Росстат. Всего, по данным ведомства, численность трудоспособного населения в России составляет 75,1 млн человек, из них 3 млн 898 тыс. числятся как безработные. В марте число безработных составляло 4 млн 57 тыс. человек.

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в апреле составила 75,1 млн человек, из них 71,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,9 млн человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — отмечает Росстат.

Отношение численности занятого населения в возрасте от 15 лет ко всему населению страны составило 59%, добавили в ведомстве. 

Уровень безработицы среди сельских жителей составляет 7,5%, что превышает уровень безработицы среди городских жителей  — 4,5%. Уровень безработицы у мужчин и женщин совпадает и составляет 5,2%.

13 мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков говорил, что по состоянию на 12 мая в центрах занятости в качестве безработных зарегистрированы менее 1,5 млн граждан России.

 «Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 млн 530 тыс. человек. Из них почти 700 тыс. граждан, которые стоят на учете с прошлого года», – сказал Котяков, отметив, что для достижения целевого показателя необходимо обеспечить занятость еще почти 975 тыс. человек.

По итогам 2020 г. Росстат зафиксировал резкий рост уровня безработицы — на 24,7% по сравнению с 2019 г. Тогда численность безработного населения составила 4,231 млн человек или 5,9% от общего числа работоспособного населения. 

В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время снизить уровень безработицы в России до показателя до пандемии – не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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