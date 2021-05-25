Цены на бензин в апреле выросли на 0,5%

В Москве и Санкт-Петербурге за месяц цены на бензин выросли на 0,4% и 0,2% соответственно, еще в 42 субъектах России цены на бензин выросли на 0,6% и более. Заметнее всего он подорожал в республиках Алтай и Саха (Якутия) на 1,9% и 1,8% соответственно. Снижение цен на бензин наблюдалось только в трех регионах — Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,5%, Республике Крым и Пермском крае – на 0,1%.