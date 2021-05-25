Цены на бензин в апреле выросли на 0,5%
Потребительские цены на бензин в апреле выросли на 0,5% по сравнению с мартом 2021 г. Марки бензина АИ-92, АИ-95 и АИ-98 подорожали на 0,5%, дизельное топливо подорожало на 0,3%. По сравнению с апрелем прошлого года цены выросли на 5,9%, АИ-92 и АИ-98 подорожали на 6%, АИ-95 и дизельное топливо подорожали на 5,9% и 3,8% соответственно.
В Москве и Санкт-Петербурге за месяц цены на бензин выросли на 0,4% и 0,2% соответственно, еще в 42 субъектах России цены на бензин выросли на 0,6% и более. Заметнее всего он подорожал в республиках Алтай и Саха (Якутия) на 1,9% и 1,8% соответственно. Снижение цен на бензин наблюдалось только в трех регионах — Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,5%, Республике Крым и Пермском крае – на 0,1%.
Потребительские цены на бензин в апреле 2021 г. в среднем по России превышали цены производителей в 2 раза (в апреле 2020 г. – в 2,9 раза), отметили в ведомстве.
В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Тогда цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну. По данным Росстата на 26 апреля, с начала 2021 г. бензин в России подорожал на 3,4%, а дизельное топливо — на 1,7%.
9 мая министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что правительство после майских праздников рассмотрит проект о временном запрете на экспорт бензина из России. Шульгинов подчеркнул, что эта мера, как предполагается, может быть введена лишь в случае крайней необходимости.
7 мая правительство России обязало крупные российские нефтяные компании направлять часть топлива на биржу, чтобы независимые АЗС могли приобрести его по рыночным ценам. Предполагается, что новые меры позволят снизить риски монопольного ценообразования в данном сегменте и избежать дополнительного давления на стоимость топлива у независимых сетей АЗС. Таким образом, резких скачков цен в стране получится избежать, полагают власти.