Минэнерго исключило подорожание бензина летом выше инфляции
Рост мировых цен на нефть и летний спрос влияют на российский рынок топлива, однако дефицит бензина на АЗС и его подорожание выше уровня инфляции летом исключены, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго.
Рост оптовых цен на топливо некритичный, он во многом был сдержан корректировкой демпферного механизма в начале мая. «В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции», — пояснили в Минэнерго.
Министерство отметило, что, по данным Росстата, в апреле этого года производители бензина снизили оптовые цены на 0,2%, а инфляция не превышала 0,5% по сравнению с мартом 2021 г.
Демпферный механизм действует с 2019 г. и предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.
Нефтяники жаловались, что демпфер не отражает реальную ситуацию на рынке: при официальной инфляции в 5% за год цены на бензин на АЗС в прошлом году выросли только на 2,5%. Инициатор изменений механизма глава «Газпром нефти» Александр Дюков пояснял в январе 2021 г., что демпфер в его нынешнем виде сильно снижает маржу компании по всей цепочке от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов.