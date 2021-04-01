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В Минэнерго назвали справедливую цену на бензин в России

Ведомости

Справедливая цена на бензин Аи-92 без демпферного механизма на 5,2 руб. выше фактической и составляет 50,08 руб. за литр, сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

«Фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 руб. за литр по состоянию на 25 марта 2021 г. на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 руб. за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 руб. дороже», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что 44,89 руб. за литр топлива платит покупатель, 5,2 руб. – государство через демпфирующий механизм. Такая мера позволяет сохранять стабильную цену на бензин в России при изменениях цены на мировых рынках.

В Минэнерго отметили, что цена на бензин в России – одна из самых низких в мире. Стоимость литра аналогичного бензина в США – 63,61 руб., в Китае – 84,18 руб., в Канаде – 86,44 руб., в Германии – 126,76 руб., во Франции – 135,53 руб., в Норвегии – 150,49 руб. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что с 1 мая в России изменится механизм формирования цены на бензин и дизельное топливо.

Демпферный механизм действует с 2019 г. и предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.

Нефтяники жаловались, что демпфер не отражает реальную ситуацию на рынке: при официальной инфляции в 5% за год цены на бензин на АЗС в прошлом году выросли только на 2,5%. Инициатор изменений механизма глава «Газпром нефти» Александр Дюков пояснял в январе 2021 г., что демпфер в его нынешнем виде сильно снижает маржу компании по всей цепочке от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов.

Ранее по теме: В Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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