В Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть
Цена на бензин в России зависит от стоимости нефти на мировых рынках и курса рубля, сообщил в интервью «Комсомольской правде» замминистра энергетики Павел Сорокин.
Он пояснил, что обычно подорожание нефти на мировых рынках приводило к укреплению курса рубля, и наоборот. Изменение цены на нефть на мировых рынках обычно не приводило к изменению ее цены в рублях – она оставалась в диапазоне 3000-3500 руб. за бочку. «Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — отметил Сорокин.
По его словам, цена бензина на заправках с начала года выросла на чуть более 2% — в пределах инфляции. Введенный в 2018 году демпферный механизм позволяет удерживать цену на бензин в рамках инфляции и сглаживать динамику цены на нефть. Сорокин добавил, что бизнес всегда неохотно снижает розничные цены. «Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — отметил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что с 1 мая в России изменится механизм формирования цены на бензин и дизельное топливо.
Демпферный механизм действует с 2019 г. и предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.
Нефтяники жаловались, что демпфер не отражает реальную ситуацию на рынке: при официальной инфляции в 5% за год цены на бензин на АЗС в прошлом году выросли только на 2,5%. Инициатор изменений механизма глава «Газпром нефти» Александр Дюков пояснял в январе 2021 г., что демпфер в его нынешнем виде сильно снижает маржу компании по всей цепочке от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов.