В Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть

По его словам, цена бензина на заправках с начала года выросла на чуть более 2% — в пределах инфляции. Введенный в 2018 году демпферный механизм позволяет удерживать цену на бензин в рамках инфляции и сглаживать динамику цены на нефть. Сорокин добавил, что бизнес всегда неохотно снижает розничные цены. «Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — отметил он.