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В Минэнерго объяснили подорожание бензина при падении цены на нефть

Ведомости

Цена на бензин в России зависит от стоимости нефти на мировых рынках и курса рубля, сообщил в интервью «Комсомольской правде» замминистра энергетики Павел Сорокин.

Он пояснил, что обычно подорожание нефти на мировых рынках приводило к укреплению курса рубля, и наоборот. Изменение цены на нефть на мировых рынках обычно не приводило к изменению ее цены в рублях – она оставалась в диапазоне 3000-3500 руб. за бочку. «Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку», — отметил Сорокин.

По его словам, цена бензина на заправках с начала года выросла на чуть более 2% — в пределах инфляции. Введенный в 2018 году демпферный механизм позволяет удерживать цену на бензин в рамках инфляции и сглаживать динамику цены на нефть. Сорокин добавил, что бизнес всегда неохотно снижает розничные цены. «Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — отметил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что с 1 мая в России изменится механизм формирования цены на бензин и дизельное топливо.

Демпферный механизм действует с 2019 г. и предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.

Нефтяники жаловались, что демпфер не отражает реальную ситуацию на рынке: при официальной инфляции в 5% за год цены на бензин на АЗС в прошлом году выросли только на 2,5%. Инициатор изменений механизма глава «Газпром нефти» Александр Дюков пояснял в январе 2021 г., что демпфер в его нынешнем виде сильно снижает маржу компании по всей цепочке от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов.

Ранее по теме: Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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