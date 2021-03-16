Правительство изменит формулу цены на бензин с 1 мая
Механизм формирования цены на бензин и дизельное топливо изменится в России с 1 мая 2021 г, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе рабочего совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера.
«Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона», — сказал Новак. По его словам, механизм начнет работать с 1 мая.
Решение о корректировке формулы было принято в начале марта на совещании вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Новака с профильными федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ) и представителями нефтегазовых компаний.
Демпферный механизм действует с 2019 г. и предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.
Нефтяники жаловались, что демпфер не отражает реальную ситуацию на рынке: при официальной инфляции в 5% за год цены на бензин на АЗС в прошлом году выросли только на 2,5%. Инициатор изменений механизма глава «Газпром нефти» Александр Дюков пояснял в январе 2021 г., что демпфер в его нынешнем виде сильно снижает маржу компании по всей цепочке от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов.