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Счетная палата сообщила о неэффективном исполнении плана приватизации

Ведомости

План приватизации государственного имущества на 2017-2019 г. был исполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем, говорится в отчете Счетной палаты (СП) о результатах приватизации за указанный период.

«Исполнение прогнозного плана приватизации составило 25% от запланированного количества пакетов акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 22% — от акционирования федеральных государственных унитарных предприятий и 23% — от количества объектов иного имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, что является самым низким показателем за последние 10 лет», — выяснило ведомство. 

В целом за 2017-2019 г. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 г. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 г.

Основной причиной такого сокращения поступлений в бюджет в СП назвали отсутствие крупных продаж. Так, по данным аудиторов, планировалось приватизировать пакеты акций девяти крупнейших компаний, однако в итоге удалось реализовать лишь один 100% пакет — АО «Производственное объединение «Кристалл» — крупнейшего производителя бриллиантов в России. Его владельцем стала алмазодобывающая компания «Алроса», которая находится во владении государства.

«Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике», — отметили в Счетной палате.

Еще одной причиной низкой эффективности приватизации стал формальный подход к его формированию и недостаточная координация участников приватизационных процедур, добавили в ведомстве. Это привело к тому, что в план попало имущество, которое уже нельзя продать. В целом за 2017-2019 г. в документы 58 раз вносились изменения, указали аудиторы. 

Наконец, в СП обратили внимание на низкое качество приватизируемых активов, их «ненадлежащую» предпродажную подготовку и непроведение торгов. По данным ведомства, наибольшая часть продаж была проведена через «вторичные торги» — публичное предложение без установления цены.

В Росимуществе назвали объективными данные СП о низких темпах приватизации за указанный период. В то же время в ведомстве подчеркнули, что «законность, открытость и прозрачность продаж федерального имущества» у Счетной палаты «нареканий не вызывает».

Говоря об отсутствии крупных продаж, в Росимуществе указали, что решения относительно таковых принимает правительство. 

«Что касается приватизации крупных активов, то решения в отношении каждой компании принимаются индивидуально — на уровне правительства. Соответствующие сделки прорабатываются и реализуются с учетом конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов», — пояснили в ведомстве. 

58 изменений, на которые указывает СП, также были внесены по решению правительства, добавили в Росимуществе. В то же время низкий объем поступлений от продаж федерального имущества связан с качественными изменениями в самом составе этого имущества. «За 30 лет приватизации многие инвестиционно-привлекательные активы уже перешли в частные руки или вошли в состав вертикально интегрированных компаний», — заявил руководитель Росимущества Вадим Яковенко.

В ведомстве указали, что, в отличие от низких показателей 2017-2019 г., за прошлый пандемийный год впервые за несколько лет план приватизации был исполнен полностью. Согласно ему, в бюджет должно было поступить 3,6 млрд руб., однако в итоге сумма, полученная от продажи акций, составила более 4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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