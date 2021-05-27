Счетная палата сообщила о неэффективном исполнении плана приватизации
План приватизации государственного имущества на 2017-2019 г. был исполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем, говорится в отчете Счетной палаты (СП) о результатах приватизации за указанный период.
«Исполнение прогнозного плана приватизации составило 25% от запланированного количества пакетов акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 22% — от акционирования федеральных государственных унитарных предприятий и 23% — от количества объектов иного имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, что является самым низким показателем за последние 10 лет», — выяснило ведомство.
В целом за 2017-2019 г. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 г. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 г.
Основной причиной такого сокращения поступлений в бюджет в СП назвали отсутствие крупных продаж. Так, по данным аудиторов, планировалось приватизировать пакеты акций девяти крупнейших компаний, однако в итоге удалось реализовать лишь один 100% пакет — АО «Производственное объединение «Кристалл» — крупнейшего производителя бриллиантов в России. Его владельцем стала алмазодобывающая компания «Алроса», которая находится во владении государства.
«Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике», — отметили в Счетной палате.
Еще одной причиной низкой эффективности приватизации стал формальный подход к его формированию и недостаточная координация участников приватизационных процедур, добавили в ведомстве. Это привело к тому, что в план попало имущество, которое уже нельзя продать. В целом за 2017-2019 г. в документы 58 раз вносились изменения, указали аудиторы.
Наконец, в СП обратили внимание на низкое качество приватизируемых активов, их «ненадлежащую» предпродажную подготовку и непроведение торгов. По данным ведомства, наибольшая часть продаж была проведена через «вторичные торги» — публичное предложение без установления цены.
В Росимуществе назвали объективными данные СП о низких темпах приватизации за указанный период. В то же время в ведомстве подчеркнули, что «законность, открытость и прозрачность продаж федерального имущества» у Счетной палаты «нареканий не вызывает».
Говоря об отсутствии крупных продаж, в Росимуществе указали, что решения относительно таковых принимает правительство.
«Что касается приватизации крупных активов, то решения в отношении каждой компании принимаются индивидуально — на уровне правительства. Соответствующие сделки прорабатываются и реализуются с учетом конъюнктуры рынка и рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов», — пояснили в ведомстве.
58 изменений, на которые указывает СП, также были внесены по решению правительства, добавили в Росимуществе. В то же время низкий объем поступлений от продаж федерального имущества связан с качественными изменениями в самом составе этого имущества. «За 30 лет приватизации многие инвестиционно-привлекательные активы уже перешли в частные руки или вошли в состав вертикально интегрированных компаний», — заявил руководитель Росимущества Вадим Яковенко.
В ведомстве указали, что, в отличие от низких показателей 2017-2019 г., за прошлый пандемийный год впервые за несколько лет план приватизации был исполнен полностью. Согласно ему, в бюджет должно было поступить 3,6 млрд руб., однако в итоге сумма, полученная от продажи акций, составила более 4 млрд руб.