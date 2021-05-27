Счетная палата сообщила о неэффективном исполнении плана приватизации

58 изменений, на которые указывает СП, также были внесены по решению правительства, добавили в Росимуществе. В то же время низкий объем поступлений от продаж федерального имущества связан с качественными изменениями в самом составе этого имущества. «За 30 лет приватизации многие инвестиционно-привлекательные активы уже перешли в частные руки или вошли в состав вертикально интегрированных компаний», — заявил руководитель Росимущества Вадим Яковенко.