Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией

Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизациейПродажи госимущества могут приносить бюджету по 200–300 млрд рублей в год
Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, в течение ближайших пяти-шести лет за счет приватизации госимущества можно получать по 200–300 млрд руб.
В прошлом году программа приватизации была исполнена на низком уровне, отмечается в новом докладе СП об исполнении бюджета в 2019 г. «В бюджет поступило 11,5 млрд руб., которые составляют 88,1% от цели, – указывают аудиторы СП. – Кроме того, это почти на 10% ниже поступлений в 2018 г. (12,8 млрд руб.) и на 19,3% меньше от уровня 2017 г. (14,3 млрд руб.)». При этом из 11,5 млрд руб. доходов от приватизации, по данным СП, 7,4 млрд руб. было получено в счет погашения задолженности по сделке от 2010 г. Еще 1,9 млрд руб. – от продажи «Алросе» смоленского завода «Кристалл» – крупнейшего производителя бриллиантов. Как отметил Кудрин, такие результаты, конечно, «не бьются» с четкой установкой президента РФ в мартовском послании 2018 г. о том, что доля государства в экономике должна сокращаться.
Эксперты соглашаются, что в сегодняшней ситуации приватизация госсобственности окажется для экономики полезнее, чем увеличение налоговой нагрузки на бизнес. «Трудно спорить с Кудриным, потому что любое повышение налогов является бременем для экономики и в той или иной степени тормозит экономический рост, – говорит ведущий научный сотрудник института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. – Получить доходы за счет продажи госимущества с точки зрения экономического роста было бы лучше. В России сохраняется огромный государственный сектор, который постоянно разрастается, что уже стало отдельной проблемой».
В нынешних условиях, когда социальная сфера требует существенных затрат на борьбу с коронавирусной инфекцией, а бизнесу необходима поддержка государства в преодолении экономических последствий пандемии, усиление налогового обременения бизнеса и граждан может крайне негативно сказаться на социальных и экономических процессах в обществе, соглашается директор Научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС Наталья Бондарчук.
В 2019 г. доходы федерального бюджета были выше установленного показателя на 1,1% и составили 20,2 трлн руб., отмечается в отчете СП. Кроме того, в прошлом году сложился самый низкий уровень исполнения расходов за 12 лет – 94,2%. В результате профицит бюджета оказался на 33,3% больше, чем предсказывалось, – почти 2 млрд руб., или 1,8% от ВВП. Однако исполнение бюджета в 2019 г. проходило в относительно благоприятных условиях, подчеркивают аудиторы СП. Цена на нефть марки Urals составляла в среднем $63,8 за баррель, а курс рубля показал высокую степень независимости от колебаний нефтяных цен и в среднем находился на отметке 64,73 руб. за доллар США. Инфляция замедлилась до 3%, как и темпы роста экономики – до 1,3%.
Показатели уровня жизни населения выросли, хотя их динамика была неоднородной. «При этом отрицательная динамика кризисных 2014–2016 гг. ни по пенсиям, ни по реальным располагаемым денежным доходам населения так и не была компенсирована, – говорится в отчете. – В целом за 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения выросли всего на 1% при росте реальной заработной платы на 4,8%, а реального размера назначенных пенсий – на 1,5%. Уровень бедности постепенно снижается, но в 2019 г. оставался на достаточно высоком уровне – 12,3%».
«В 2019 г. бюджет был исполнен с профицитом 1,8%, тем не менее этот результат нельзя считать безусловно положительным, – замечает профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. – По данным Счетной палаты, неиспользованные расходы были значительны – они составили 1,1 трлн руб., что на 44% больше, чем за 2018 г. А в 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией, политической обстановкой (возможным введением новых санкций против России) мы увидим очень заметное изменение параметров федерального бюджета».
Дефицит бюджета по итогам текущего года Минфин прогнозирует на уровне 4,4%. Правительство ожидает сокращения доходов до 18,7 трлн руб. и собирается сократить расходы до 21,5 трлн руб. Покрыть недостаток средств планируется за счет заимствований – чистое привлечение может составить 4,4 трлн руб. Но если расходы снова будут исполнены не в полном объеме, объемы заимствований могут быть сокращены.
«Действительно, мы получим по итогам года дефицит порядка 4,5% ВВП, – соглашается Чернявский. – В этом году мы столкнулись с резким понижением цен на нефть, после чего страны ОПЕК взяли обязательства по сокращению добычи нефти. Сократились и ненефтегазовые доходы. Одновременно повышаются расходы – нужно компенсировать затраты на здравоохранение, связанные с пандемией, на поддержку населения, хотя бы в виде небольшого пособия по безработице, а также на поддержку в разной форме различных секторов экономики, наиболее пострадавших». Плюс ко всему федеральный бюджет должен поддерживать регионы, которые потеряли в ходе кризиса собственные доходы, и внебюджетные фонды – Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, напоминает эксперт.
«Поэтому поиск и использование альтернативных источников пополнения государственного бюджета сейчас очень актуальны, – отмечает Бондарчук. – Приватизация в объеме 200–300 млрд руб. в год позволит заместить в бюджете потенциально выпадающие налоговые доходы и, возможно, сделать приватизируемые активы более экономически эффективными».