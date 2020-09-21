Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией

В прошлом году программа приватизации была исполнена на низком уровне, отмечается в новом докладе СП об исполнении бюджета в 2019 г. «В бюджет поступило 11,5 млрд руб., которые составляют 88,1% от цели, – указывают аудиторы СП. – Кроме того, это почти на 10% ниже поступлений в 2018 г. (12,8 млрд руб.) и на 19,3% меньше от уровня 2017 г. (14,3 млрд руб.)». При этом из 11,5 млрд руб. доходов от приватизации, по данным СП, 7,4 млрд руб. было получено в счет погашения задолженности по сделке от 2010 г. Еще 1,9 млрд руб. – от продажи «Алросе» смоленского завода «Кристалл» – крупнейшего производителя бриллиантов. Как отметил Кудрин, такие результаты, конечно, «не бьются» с четкой установкой президента РФ в мартовском послании 2018 г. о том, что доля государства в экономике должна сокращаться.