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«Вычет должен быть как кэшбэк»

Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина – о потенциале упрощенного порядка налоговых вычетов
Любовь Маврина
Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров /ОГФ

Минфин готовится упростить механизм получения гражданами налоговых вычетов. Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) предлагает пойти еще дальше.

– В последнее время появилось много законодательных новаций и инициатив по налоговым вычетам с доходов физических лиц. Этим летом были увеличены вычеты для самозанятых, готовятся изменения по индивидуальным инвестиционным счетам, в вашем институте подготовлен большой проект по упрощению порядка оформления социальных налоговых вычетов. С чем связана такая активность и насколько вообще востребованы вычеты?

– Потенциал вычетов очень большой, но сейчас он задействован меньше чем на четверть. Например, только 2% граждан, имеющих право на получение социальных вычетов, реализовали эту возможность в 2019 г. Тогда как общий потенциал вычетов, по нашим расчетам, более 500 млрд руб., или 0,5% ВВП. Эти деньги зашиты в национальную систему поддержки граждан, но никак не используются.

– В чем причина?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных