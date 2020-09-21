«Вычет должен быть как кэшбэк»Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина – о потенциале упрощенного порядка налоговых вычетов
Минфин готовится упростить механизм получения гражданами налоговых вычетов. Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) предлагает пойти еще дальше.
– В последнее время появилось много законодательных новаций и инициатив по налоговым вычетам с доходов физических лиц. Этим летом были увеличены вычеты для самозанятых, готовятся изменения по индивидуальным инвестиционным счетам, в вашем институте подготовлен большой проект по упрощению порядка оформления социальных налоговых вычетов. С чем связана такая активность и насколько вообще востребованы вычеты?
– Потенциал вычетов очень большой, но сейчас он задействован меньше чем на четверть. Например, только 2% граждан, имеющих право на получение социальных вычетов, реализовали эту возможность в 2019 г. Тогда как общий потенциал вычетов, по нашим расчетам, более 500 млрд руб., или 0,5% ВВП. Эти деньги зашиты в национальную систему поддержки граждан, но никак не используются.
– В чем причина?
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