– Потенциал вычетов очень большой, но сейчас он задействован меньше чем на четверть. Например, только 2% граждан, имеющих право на получение социальных вычетов, реализовали эту возможность в 2019 г. Тогда как общий потенциал вычетов, по нашим расчетам, более 500 млрд руб., или 0,5% ВВП. Эти деньги зашиты в национальную систему поддержки граждан, но никак не используются.