Москва заняла второе место среди мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией

«Высокая позиция Москвы в рейтинге стала результатом сбалансированной политики. Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета. Важную роль сыграло и то, что город смог увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан за счет накопленных остатков. По этому показателю Москва вышла на первое место среди глобальных мегаполисов, увеличив расходы в 2020 году с 279 до 400 млрд рублей», — заявили эксперты.