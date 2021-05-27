Москва заняла второе место среди мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией
Москва заняла второе место среди 19 крупнейших мегаполисов мира в рейтинге эффективности борьбы с пандемией коронавируса, говорится в результатах исследования, проведенного Центром экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ (есть в распоряжении «Ведомостей»). Российскую столицу опередил лишь Сингапур.
«Высокая позиция Москвы в рейтинге стала результатом сбалансированной политики. Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета. Важную роль сыграло и то, что город смог увеличить расходы на здравоохранение и социальную поддержку граждан за счет накопленных остатков. По этому показателю Москва вышла на первое место среди глобальных мегаполисов, увеличив расходы в 2020 году с 279 до 400 млрд рублей», — заявили эксперты.
Рейтинг рассчитывался с учетом трех основных категорий. Наибольший вес имела оценка эффективности системы здравоохранения — 50%. Еще по 30% и 20% пришлись на уровень обеспечения стабильности экономики и социальной сферы, а также на устойчивость бюджетной системы — критерий, по которому российская столица оказалась лидером.
В рейтинге эффективности системы здравоохранения Москва заняла пятое место. Ее опередили Пекин, Шанхай, Сингапур и Лондон. При этом по развитости инфраструктуры в данной сфере российская столица заняла второе место, а по масштабности тестирования на COVID-19 — четвертое.
Что касается эффективности экономики и социальной сферы, то здесь Москва стала шестой. Наивысшую оценку получил Сеул, за ним следуют Шанхай, Пекин, Сидней и Сингапур. По уровню транспортной системы столица заняла второе место, однако негативно на общую оценку повлияли низкие показатели посещаемости продовольственных и непродовольственных магазинов. По ситуации на рынке труда Москва стала пятой.
В ВШЭ пояснили, что отдали первое место Сингапуру в рейтинге эффективности городской политики, так как местные власти смогли оперативно «ограничить эпидемию», что снизило ущерб «с точки зрения здравоохранения».
«Одновременно власти ведут активную успешную стимулирующую политику для поддержки бизнеса и граждан. В какой-то степени статус самостоятельного государства помогает Сингапуру проводить более эффективную политику по сравнению с другими мегаполисами», — заявили эксперты.
Остальные города из топ-5 рейтинга являются азиатскими мегаполисами. В него попали Шанхай, Сеул и Пекин. Наименьшие оценки получили Нью-Дели, где наблюдается подъем заболеваемости, Киев — из-за снижения бюджетных расходов при невысоких показателях вакцинации и тестирования, а также Стокгольм, в котором отмечены значительная избыточная смертность и консервативная бюджетная политика.