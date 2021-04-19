Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни
Москва, Тюменская и Ленинградская области заняли первые места в рейтинге регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 г. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на рейтинг Фонда развития гражданского общества, составленный на основе данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.
Эксперты составили рейтинг по девяти критериям, в числе которых соотношение среднемесячной зарплаты и стоимости потребительской корзины, индекс промышленного производства, соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами бюджета региона.
Москва заняла первое место в рейтинге, однако не получила первого места ни по одному из показателей. Столица заняла вторые места по отношению госдолга региона к доходам регионального бюджета и по отношению госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС. Москва заняла четвертое место по зарплате, пятое место по отношению средней зарплаты к потребкорзине и 64 место по ВРП (Валовой региональный продукт).
В первую десятку рейтинга вошли ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.
Первое место по уровню зарплаты в 2020 г. заняла Магаданская область, следом за ней идут Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По отношению средней зарплаты к стоимости продуктовой корзины первое место также заняла Магаданская область. В топ-5 по этому показателю вошли те же регионы, но в другом порядке: ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.