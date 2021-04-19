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Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

Ведомости

Москва, Тюменская и Ленинградская области заняли первые места в рейтинге регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 г. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на рейтинг Фонда развития гражданского общества, составленный на основе данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС.

Эксперты составили рейтинг по девяти критериям, в числе которых соотношение среднемесячной зарплаты и стоимости потребительской корзины, индекс промышленного производства, соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами бюджета региона.

Москва заняла первое место в рейтинге, однако не получила первого места ни по одному из показателей. Столица заняла вторые места по отношению госдолга региона к доходам регионального бюджета и по отношению госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС. Москва заняла четвертое место по зарплате, пятое место по отношению средней зарплаты к потребкорзине и 64 место по ВРП (Валовой региональный продукт).

В первую десятку рейтинга вошли ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

Первое место по уровню зарплаты в 2020 г. заняла Магаданская область, следом за ней идут Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По отношению средней зарплаты к стоимости продуктовой корзины первое место также заняла Магаданская область. В топ-5 по этому показателю вошли те же регионы, но в другом порядке: ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных