Названы регионы России с самым высоким уровнем жизни

Москва заняла первое место в рейтинге, однако не получила первого места ни по одному из показателей. Столица заняла вторые места по отношению госдолга региона к доходам регионального бюджета и по отношению госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС. Москва заняла четвертое место по зарплате, пятое место по отношению средней зарплаты к потребкорзине и 64 место по ВРП (Валовой региональный продукт).