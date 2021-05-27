Объем международных резервов России вырос до исторического максимума
Объем международных резервов России к 21 мая составил $600,9 млрд, что является максимальным значением за всю историю наблюдений, следует из материалов Центробанка.
«Международные резервы по состоянию на 21 мая составили 600,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 7,0 млрд долларов США, или на 1,2%, преимущественно в результате положительной переоценки», — пояснил регулятор.
Так, 14 мая объем международных резервов страны составлял $593,9 млрд. При этом показатель постепенно увеличивался с начала апреля.
Предыдущий рекордный объем международных резервов ЦБ зафиксировал 7 августа прошлого года. На тот момент они составили $600,7 млрд. Однако уже спустя неделю показатель сократился на $10,5 млрд.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.