Международные резервы России снизились впервые за два месяца

Объем международных резервов РФ к 1 февраля снизился до $590,7 млрд, следует из материалов Банка России. Это на 0,83% меньше показателя на начало года ($595,7 млрд). Однако текущее значение более чем на 5% выше, чем в феврале 2020 г., когда оно находилось на уровне $562,3 млрд.