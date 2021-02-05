Международные резервы России снизились впервые за два месяца
Объем международных резервов РФ к 1 февраля снизился до $590,7 млрд, следует из материалов Банка России. Это на 0,83% меньше показателя на начало года ($595,7 млрд). Однако текущее значение более чем на 5% выше, чем в феврале 2020 г., когда оно находилось на уровне $562,3 млрд.
Ранее, в декабре и январе, объем международных резервов рос по итогам месяца. Так, на 1 декабря 2020 г. он составил $582,6 млрд.
За месяц валютные резервы сократились на $3,1 млрд (0,7%) – до $453,9 млрд. Падение было отмечено и в стоимости монетарного золота – с $138,7 млрд до $136,7 млрд (1,4%).
В то же время за последнюю неделю международные резервы России выросли на 0,2%. Как ранее сообщал регулятор, по состоянию на 29 января их объем составил $589,5 млрд.
Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.